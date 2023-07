Kaczyński na pikniku. Nie uniknął wpadki

Kaczyński w Pułtusku. Nie uniknął wpadki

- O tym postępie, o tej drodze do góry, czy nawet mogę powiedzieć - ryzykując może trochę - o tej drabinie do góry, po której będziemy się wspierać. Ale jedno jest potrzebne... - powiedział prezes PiS do zebranych na festynie PiS w Pułtusku.