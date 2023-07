"To pani mnie pyta?". Dziennikarz zaskoczony przez szefową KRS

-To pani mnie pyta, co wynikało z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jako szefowa Krajowej Rady Sądownictwa? - zareagował dziennikarz z niedowierzaniem. - Wynikało m.in to, że Sąd Najwyższy jest uprawniony do tego, żeby badać to w jaki sposób została powołana Izba Dyscyplinarna. Zgadza się? - dodał.