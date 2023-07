Pisała, że Tusk to "ruda szuja". Nowa rzeczniczka KRS ucieka przed dziennikarzem

"Andrzej Adamczyk zapewne zawsze jeździ wyłącznie limuzyną z kierowcą, dlatego nie interesuje go zawsze spóźnione pendolino w piątek z Warszawy do Krakowa. Nie jego problem?", "PKP PLK i PKP Intercity leżą i kwiczą, ale premier tego akurat nie dostrzega. Warto - pasażerowie to setki tysięcy głosów", "Andrzej Adamczyk za te wszystkie spóźnienia #pindolino do Krakowa życzę Panu podróży koleją 5 razy w tygodniu do końca życia. I prezesowi PKP Intercity też" [pisownia oryginalna - przyp. red.] – to tylko kilka przykładów.