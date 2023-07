Fundacja Kukiza wnioskowała do premiera o kolejne miliony

W maju pierwsi informowaliśmy w WP, że premier przyznał 5,7 mln zł dotacji Fundacji Niezależne Media, kojarzonej z Tomaszem Sakiewiczem, szefem "Gazety Polskiej", "Gazety Polskiej Codziennie" i prezesem TV Republika. Środki miały służyć realizacji projektu "Akademia Demokracji". Sakiewicz, pytany o dotację, odsyłał do władz organizacji. - To nie jest moja fundacja. Zakładałem ją, ale to było dawno - ucinał.