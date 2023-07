"5-6 mln obcokrajowców". Tusk grzmi, dostało się pomysłowi Kaczyńskiego

- Nawet jeśli to będzie kosztować jeszcze więcej wysiłku, to naszym obowiązkiem jest zdzierać tę hipokryzję i kłamstwo. (...) Czemu mają służyć ich radykalnie nieodpowiedzialne pomysły? Skoro ogłoszono referendum ws. migracji, to zmuśmy ich do odpowiedzi na nasze pytania. (...) Jeśli oni założyli, że minimum 400 tys. osób wjedzie do Polski legalnie po pracę, to założyli, że każdy wniosek będzie rozpatrywany przez siedem minut. Wiecie... (...) To jest upiorne. (...) Gdzie dzisiaj też jest polska lewica, kiedy władza oficjalnie mówi o ściąganiu tysięcy ludzi - głównie młodych mężczyzn, pakowaniu ich do kontenerów bez najmniejszej informacji, jak ma wyglądać nowa rzeczywistość np. w Płocku - podkreślił Tusk, odnosząc się do głośnej sprawy "kontenerowego miasteczka".