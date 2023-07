Pijani urzędnicy Kremla? "Alkohol zawsze był panaceum"

Jak ktoś się upił do nieprzytomności, to w oczach społeczeństwa wcale nie traci. Nie jest skreślony, wręcz przeciwnie. Ludzka słabość mu się zdarzyła? To nic - tak byłoby i jest to tłumaczone. Nie wykluczam, że na Kremlu jest nerwowa atmosfera, ale nie sądzę, by najbliższe otoczenie Putina tuż obok niego po prostu chlało.