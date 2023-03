Sekrety Putina. Tak dyktator przejmował władzę w Rosji

Jak Putin doszedł do władzy?

Historyk zaznaczył, że Putin podczas pracy w NRD "był od inwigilacji kolegów i społeczeństwa". - Nie był agentem wywiadu - to nie jest to samo. To była marna funkcja i nie ma się co dziwić, że jak upadł Związek Radziecki, to Putin znów został nikim - stwierdził profesor UW.