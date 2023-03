Rośnie strach w Moskwie. Tego boją się w Rosji

Z raportu niezależnego rosyjskiego portalu wynika, że działania kremlowskich władz wzbudziły duże poruszenie wśród ekspertów i mieszkańców stolicy. Ukraiński ekspert wojskowy Aleksander Kowalenko wskazał, że ustawienie systemów w centrum Moskwy do czasu wprowadzenia stanu wojennego jest "niezgodne z przepisami dot. bezpieczeństwa", ponieważ "może to doprowadzić do niekontrolowanych wystrzałów i innych sytuacji kryzysowych". Kowalenko podkreśla, że "stanowią one zagrożenie dla ludności i powinny być umieszczone poza granicami miasta".