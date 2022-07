Pierwsze chwile na wolności. Ukraińscy żołnierze wrócili do domu

W nagraniu wypowiadają się uwolnieni żołnierze. - Jestem przytłoczony emocjami. Dotrzeć tutaj było bardzo trudno. To nie była pierwsza próba powrotu do domu. Pojawiały się myśli, że i tym razem coś może pójść źle i wrócimy do niewoli - mówił jeden z uwolnionych żołnierzy Artur Lypka.