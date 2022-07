Rosja stawia ultimatum. "Macie czas do południa"

"Stawiamy warunek anulowania decyzji o ogłoszeniu naszych kolegów persona non grata. Na odpowiedź MSZ czekamy do godz.12 w piątek. Jeśli jej nie będzie lub będzie ona negatywna, wniosę do Prezydenta Federacji Rosyjskiej o zamknięcie ambasady, co będzie oznaczało zerwanie stosunków dyplomatycznych z Bułgarią. Jest to wysoce niepożądane i absolutnie szkodliwe dla naszych długich i bardzo ciepłe stosunki" - zagroziła w przełsanej notce rosyjska ambasador.