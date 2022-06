Niepożądana polska flaga. Rosjanie zdjęli biało-czerwone barwy w Katyniu i Miednoje

Zacharowa skomentowała przy okazji, że w Polsce celowo prowadzona jest kampania niszczenia pamiątkowego dziedzictwa Rosji. - Wszystko to dzieje się pomimo porozumienia między rządami z 22 lutego 1994 roku. Porozumienia te przewidywały zobowiązania stron do zachowania miejsc pamięci, zapewnienia bezpieczeństwa pochówków, nagrobków, pomników i innych obiektów pamięci oraz ich utrzymania. I to były zobowiązania strony polskiej, które sam ten kraj naruszył - zwróciła uwagę rzeczniczka. Dodała także, że pomimo warszawskich prowokacji miejsca polskich pochówków w Rosji będą nadal pod troskliwą opieką.