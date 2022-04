Rosja uderzyła w Polskę. Nowy atak z Moskwy

Zacharowa oskarża Warszawę

- Jeśli wygłaszacie takie oświadczenia jako obywatele swojego kraju, to jest to wasza sprawa, historia osądzi wszystkich - kontynuowała swoją wypowiedź rzeczniczka rosyjskiego MSZ. - Ale jeśli robisz to w imieniu i na rzecz organizacji międzynarodowej jako jej przewodniczący, nie masz prawa wygłaszać takich oświadczeń. I chodzi nie tylko o wypowiedzi, ale nawet takie myśli i pomysły - stwierdziła, atakując tym samym rząd w Warszawie.