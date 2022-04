Zacharowa odpowiada USA. "Inicjatywa Stanów Zjednoczonych jest idiotyczna"

Rzeczniczka resortu dyplomacji zauważyła także, że nikt do tej pory nie pytał o postępowanie USA w takich krajach jak Syria, Libia czy Irak. - Czy nie okazałoby się, że postawienie pytania w ten sposób miałoby odwrotny skutek? - zwróciła się. - Można by zadać globalne pytanie o działania USA i wszystkich tych, którzy się do nich przyłączyli? Do tej pory kwestia ta nie była poruszana w ten sposób - zagroziła Zacharowa.