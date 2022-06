Wojna w Ukrainie. Prezydent Zełenski o "znaczącej zmianie sytuacji" na Morzu Czarnym

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 128. dzień od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało, że ukraińskie wojsko zestrzeliło nad Morzem Czarnym rosyjski helikopter Ka-52 nazywany "Aligatorem". "Został uszkodzony i wpadł do morza" - przekazała ukraińska armia, odsłaniając kulisy wyzwolenia Wyspy Węży. Do tego sukcesu odniósł się późnym wieczorem Wołodymyr Zełenski. - Wyspa Węży to punkt strategiczny, a jej zdobycie znacząco zmienia sytuację na Morzu Czarnym - ocenił.