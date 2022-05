"Sędzia Dredd" walczy z Rosjanami. Został dowódcą

- Pojawia się nawet opinia, że stosują pewne preparaty, aby zmniejszyć uczucie strachu. Najwyraźniej łykają tabletki i biegną do walki. Naprawdę się boją. Bo jedną rzeczą jest stacjonować w mieście, w którym są kobiety, dzieci i starcy, rabować i robić wszystko. Innym jest spotkanie z nami. To zupełnie inna historia. Nie rozumiemy, co oni tu robią, po co im to wszystko. Ale tak się złożyło, że jest to wróg. Musi zostać zniszczony, wygnany z naszej ziemi - zakończył Miszczenko.