To będzie kolejny prezydent Rosji? Długo rozmawiał z Putinem

- Patruszew zdecydowanie zalicza się do tzw. siłowików. To, co on mówi, świadczy o tym, że jest po prostu rzecznikiem rosyjskiego neoimperializmu. Nie ma żadnych widomych oznak, żeby z Putinem różnili się w poglądach - ocenił ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski.