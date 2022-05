Wojna w Ukrainie. Trwa dramat obrońców Azowstalu. Rosjanie nie godzą się na ewakuację [RELACJA NA ŻYWO]

Major Serhij Wołyń, dowódca oddziałów ukraińskiej piechoty morskiej walczącej w Mariupolu, zwrócił się z apelem do amerykańskiego miliardera Elona Muska, by pomógł zaaranżować ewakuację obrońców Azowstalu do kraju trzeciego. - Ludzie mówią, że przybyłeś z innej planety, by nauczyć ludzi wierzyć w dokonanie tego, co wydaje się niemożliwe. [...] Jak nie ty, to kto (nam pomoże-red.)? - pyta ukraiński oficer.