NATO gotowe bronić swoich, w tym Polski, gdyby była potrzeba. "Militarnie jesteśmy zdolni odpowiedzieć"

Finlandia i Szwecja chcą do NATO

NATO postrzegane jest jako hamulec dla Rosji. Nie bez powodu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w Finlandii i Szwecji coraz głośniej o tym, by kraje te weszły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sondaż z marca przeprowadzony dla fińskiej telewizji YLE pokazał, że poparcie to skoczyło do ponad 60 proc. W kwietniowym sondażu wynik ten został przebity.