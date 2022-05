To może być następca Putina? "Nie ma oznak, żeby różnili się w poglądach"

Jednym z przykładów są wydarzenia z sierpnia 1999 roku, kiedy w Rosji doszło do serii nalotów bombowych na osiedla mieszkalne - głównie na terenie Dagestanu, ale także Moskwy. Kolejny atak planowano w Riazaniu, ale udało się go udaremnić dzięki czujności obywateli. Okazało się, że ładunek wybuchowy podłożyła wówczas jednostka FSB pod skrzydłami Patruszewa. To oni również stali za serią wcześniejszych zamachów. Służbom Patruszewa chodziło wówczas o to, by upozorować ataki tak, by móc zrzucić winę za nie na Czeczenów