Pentagon: Siły Grupy Wagnera są "reintegrowane z rosyjskim wojskiem"

- Jeśli chodzi o to, co widzimy na Białorusi, widzieliśmy doniesienia, że oddziały Wagnera nadal przemieszczają się do tego regionu i nadal się tam konsolidują - powiedziała w czwartek zastępca sekretarza prasowego Pentagonu Sabrina Singh, cytowana przez CNN. - Z pewnością widzieliśmy, jak siły Wagnera zostają ponownie reintegrowane z rosyjskim wojskiem - dodała.