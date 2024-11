Jarosław Kaczyński powiedział, co naprawdę myśli o Nawrockim

- My po prostu będziemy pieniądze zbierać - odpowiedział Jarosław Kaczyński. - Ja chciałbym bardzo mocno podkreślić - z całym szacunkiem do innych zbiórek trwających od dziesięcioleci w Polsce - ta dzisiaj jest najważniejsza. Naprawdę najważniejsza - podkreślał prezes PiS.

- Różnego rodzaju sprawy mogą być załatwione za kilka miesięcy. Ale jak za kilka miesięcy będziemy mieć innego prezydenta i domknięcie systemu, to będzie źle - stwierdził.

W wywiadzie dla kanału wPolsce24 Kaczyński ujawnił, że zadał pytanie Karolowi Nawrockiemu. - Ja zapytałem przede wszystkim pana doktora Karola Nawrockiego, czy on wytrzyma te piekielne obciążenie fizyczne i psychiczne i to razem z rodziną - przyznał prezes PiS.

- Odpowiedział mi bardzo konkretnie [...] Jest w stanie zrobić takie rzeczy, które normalnego, zdrowego, silnego mężczyznę bardzo przerastają. Trzeba by być na poziomie sportowym. To jest człowiek, który ma odporność na poziomie czynnego sportowca i to tych trudnych sztuk sportowych, sztuk walki - kontynuował.