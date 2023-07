Grupa Wagnera przyznaje się do strat. 1/4 bojowników zginęła [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Czwartek to 512. dzień rosyjskiej inwazji. Kanał na Telegramie, który jest zbliżony do grupy Wagnera, opublikował informacje na temat strat, jaką armia Jewgienija Prigożyna poniosła na froncie w walce z Ukrainą. Jak wynika z opublikowanego wpisu przez "ukraińską podróż służbową" przeszło łącznie 78 tys. bojowników Wagnera, z czego 49 tys. to więźniowie wyciągnięci z kolonii karnych. "W okresie, w którym zajęto Bachmut 22 tys. bojowników zginęło, a 40 tys. zraniono. 25 tys. żyje i są zdrowi, plus ranni, którzy są leczeni. Spośród nich do 10 tys. wyjedzie na Białoruś. 15 tys. poszło na urlop" - czytamy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.