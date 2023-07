Rosjanie mogą się bać. Ukraińcy zaczęli korzystać z bomb kasetowych

Przełamanie pozycji rosyjskich

Przedstawiciele Kijowa od dawna domagali się jednak tych pocisków, które według nich zrekompensują siłom ukraińskim znaczną przewagę Rosji w uzbrojeniu. Dowódca 57. Brygady płk Ołeksandr Bakulin powiedział BBC, że są one potrzebne, by "zadać maksymalne straty wrogiej piechocie", choć przyznał, że "nie rozwiążą one wszystkich naszych problemów na polu walki".