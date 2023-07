Rosja grozi. 10 statków wciąż jest w portach. O północy mija termin [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Środa to 511. dzień rosyjskiej inwazji. MON Rosji wydał ostrzeżenia o cofnięciu gwarancji bezpieczeństwa dla marynarzy. Ma to związek z wygaśnięciem umowy zbożowej. Co najmniej 10 zagranicznych statków towarowych wciąż znajduje w portach w Mikołajowie i Odessie - donosi kanał Mash. Zgodnie z komunikatem Moskwy, od północy wszystkie statki, które pojawią się na Morzu Czarnym i skierują się do ukraińskich portów, będą uważane za "potencjalnych przewoźników ładunków wojskowych", a MON zaliczony je do krajów "biorących udział w konflikcie po stronie Kijowa". Biały Dom przyznał, że USA nie są gotowe do "ogłoszenia żadnych środków wspierających ruch statków do ukraińskich portów". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.