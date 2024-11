"Kto prowadzi profil, kto wydał polecenie, by pierwszy raz w historii IPN potraktować Instytut jako partyjny biuletyn kandydata na prezydenta?" - pyta europoseł KO Krzysztof Brejza po politycznym wpisie na koncie IPN ws. Karola Nawrockiego. To jeden z wielu komentarzy wyrażających oburzenie po wykorzystaniu państwowej instytucji do promocji kandydata.