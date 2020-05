Oto tajemnica wyborcza PiS. Ile kosztował wydruk kart? Wciąż nikt nie chce się przyznać

Wybory prezydenckie. Ile kosztował wydruk kart? Pytamy, ale każdy się odcina

Dlatego, jak pisze nam PWPW, "nie rozpoczął się bieg terminu", o którym mowa w ustawie o dostępnie do informacji publicznej. "Obecnie nie jest możliwe podjęcie czynności zmierzających do rozpoznania wniosku" - stwierdza spółka. I na tym odpowiedź, którą nadesłała radca prawny Dorota Kaczmarek, się kończy.

Te same pytania zadaliśmy Poczcie Polskiej. Wniosek wysłaliśmy w piątek, odpowiedź przyszła we wtorek. Poczta na wstępie stwierdza, że nie zlecała druku kart wyborczych. Natomiast koszty związane z obsługą wyborów korespondencyjnych są "dopiero na etapie propozycji i trwających analiz", a prawo o dostępie do informacji publicznej obejmuje tylko informacje "o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielenia informacji".

Jacek Sasin wiedział, a potem nie wiedział

Chociaż sam minister Jacek Sasin jest w swoich wypowiedziach niekonsekwentny. W poniedziałek stwierdził, że nie potrafi oszacować, ile kosztował wydruk kart wyborczych i przygotowanie pakietów. Zaledwie parę dni wcześniej, w czwartek, mówił jednak w RMF FM, że to wie, ale "nie może teraz powiedzieć". Zapewnił również wtedy, że "nie są to pieniądze zmarnowane", a karty "nie pójdą na przemiał".

W mediach pojawiały się doniesienia o milionach wydrukowanych kart, co mogło kosztować co najmniej 6 milionów złotych. Przygotowania w Poczcie Polskiej mogły kosztować kolejne 10 milionów. Opozycja chce rozliczyć za to rządzących. PO złożyła wniosek o odwołanie Sasina z funkcji wicepremiera i ministra oraz wezwała premiera do jego zdymisjonowania. Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z organizacją wyborów.