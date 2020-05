Wybory 2020. Jack Sasin odpowiedział na interwencję senatorską

Wybory 2020. Opozycja szuka winnego nieodbycia się wyborów 10 maja, a właściwie go znalazła. Mowa o Jacku Sasinie. Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej pokazał internautom odpowiedź ministra aktywów państwowych na jego interwencję senatorską.

Brejza wyliczył na Twitterze, co wynika z odpowiedzi Sasina. Jak czytamy, Ministerstwo Aktywów Państwowych "nie miało nic wspólnego z drukiem/pakowaniem pakietów wyborczych". Ponadto, resort "nie podejmował żadnych czynności w tym zakresie", "nic nie wie o wycieku kart z drukarni", a także "nie ma wiedzy, co było drukowane, nie wie nic o wzorze karty puszczonej do druku".