"Orban nie takim pewnym sojusznikiem". Węgierski politolog ostrzega PiS

"To, co zrobi Orbán, będzie wynikało wyłącznie z interesu Węgier i politycznej wizji jego partii" - uważa węgierski politolog dr Dominik Héjj. Jego zdaniem pełne poparcie dla rządu PiS ze strony węgierskiego premiera na forum unijnym wcale nie jest takie pewne. Sprawdzianem może być kwestia ewentualnych sankcji wobec Polski.

Dr Héjj pisze na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", że o ile wicepremier Węgier Zsolt Semjén jasno zadeklarował sprzeciw wobec sankcji, to już sam Orban był dość zachowawczy w swoich opiniach po decyzji KE ws. art. 7 wobec Polski. Węgierski premier mówił bowiem o utrudnianiu we wprowadzaniu sankcji.

Jak podkreśla politolog to znacząca różnica, bo "utrudniać można także zakulisowo, przy stole negocjacyjnym, prezentując tradycyjne dla Orbana podejście koncyliacyjne".

Zdrada Kaczyńskiego?

Węgierski ekspert ostrzega, że poleganie przez PiS wyłącznie na Budapeszcie może być ryzykowne. Przypomina, że Węgry nie sprzeciwiły się kandydaturze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej i nie zostało to odebrane jako zdrada wobec "sojuszu" Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego .

"Tak jak poparcie sankcji nie byłoby następstwem ewentualnego braku chemii z Mateuszem Morawieckim " - przekonuje dr Héjj na łamach "DGP" i zaznacza, że Orban zrobi tylko to, co będzie zgodne z interesem jego partii i kraju.

Politolog podkreśla też, że na wewnętrzne potrzeby premier Węgier przedstawia decyzję KE o art. 7 wobec Polski przede wszystkim jako zemstę za sprzeciw ws. relokacji uchodźców. Zdaniem dra Héjj to sposób Orbana na przygotowanie swoich wyborców do sytuacji, kiedy KE to Węgry stałby się kolejną ofiarą art. 7 unijnego traktatu (o czym słychać w Brukseli).