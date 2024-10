Operator drona zabił kilkuset Rosjan, dostał medal od prezydenta. Oto, co później powiedział

Młodszy sierżant Tymofij Orel, pilot dronów FPV z 47. Brygady Zmechanizowanej został odznaczony Orderem "Złotej Gwiazdy" z tytułem Bohatera Ukrainy. "Latanie jest we krwi Orła, który udowadnia to każdego dnia na polu bitwy. Tylko od stycznia do maja 2024 roku on i jego załoga wyeliminowali 434 okupantów, 346 zostało poważnie rannych oraz zniszczyli 134 jednostki pojazdów opancerzonych: 42 czołgi, 10 MT-LB, 28 transporterów opancerzonych i 44 bojowe wozy piechoty" - poinformowała 47. Samodzielna Brygada Zmechanizowana.