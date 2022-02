Obrońcy Ukrainy z nową bronią. Podniosła ich morale

- Co ważne systemy rosyjskich czołgów prawdopodobnie nie ostrzegają załogi w trakcie namierzania, celowania i strzału z NLAW. Oznacza, to, że obrońca może od razu po strzale uciec, zachowując życie. Z czasem doświadczenie ukraińskich żołnierzy będzie rosło. Najlepsi likwidatorzy czołgów zdobędą sławę, a to też ma wielkie znaczenie dla podniesienia morale obrońców Ukrainy - mówi dalej Dura.