Szwecja zmienia front w sprawie dostaw broni na Ukrainę

Szwecja jednak chce dozbroić Ukrainę

Szwecja nie należy do NATO, ale blisko współpracuje z Sojuszem. Premier Andersson zapewniła, że nadal nie bierze pod uwagę wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, nawet w tych szczególnych okolicznościach na Wschodzie. Na akces Szwecji do Sojuszu naciskają opozycyjne partie - Chrześcijańscy Demokraci, Umiarkowana Partia Koalicyjna oraz Partia Centrum.