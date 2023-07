Zostały tylko wzgórza. Kreml na krawędzi katastrofy

Działania nie ustały za to w Donbasie. Ukraińska 3. Samodzielna Brygada Szturmowa nadal posuwa się do przodu pod Bachmutem, gdzie zdobywa pozycje na okolicznych wzgórzach, co pozwala kontrolować ogniem niemal całe miasto. W ciągu ostatnich tygodni Ukraińcy odzyskali 35 km kw. terenu. Dla Rosjan to spory problem. Po zdobyciu miasta popełnili dużo błędów taktycznych, które teraz się na nich mszczą.