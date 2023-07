Ukraińcy muszą omijać pola minowe. Jak? Odpowiedź jest "porażająca"

- Szkolenia w NATO są przygotowane do prowadzenia przez dłuższy czas. Niestety, jego nie ma - zwraca uwagę płk Lewandowski. - Zajęcia prowadzone są przez instruktorów, z reguły podoficerów. Jednak to nie oni tworzą programy szkolenia. Jeśli dziesięć lat temu zakładano, że pole minowe da się obejść i ten sierżant miał takie założenie, on sam nie stworzy nowej koncepcji w stosunku do tego, co dzieje się w Ukrainie - tłumaczy.