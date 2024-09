Taka jest taktyka armii Putina. Rosjanie zdobywają ruiny

Nie robi im to jednak różnicy przy przyjętej taktyce. Przed wejściem do miejscowości artylerzyści zasypują je gradem pocisków, które zrównują kolejne budynki z ziemią, a piechota po prostu ma wyczyścić i zająć zrujnowany teren. Widoczne to jest obecnie podczas prób zajęcia Wuhłedaru i Pokrowska. Codziennie na oba miasta spada w sumie kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich. W czasie największej intensywności walk było to ponad 50 tys. pocisków.