Miały wytrzymać eksplozję jądrową. Zniszczyły je lekkie ukraińskie drony

Co innego ukraińskie uderzenia na bazy lotnicze, które zmusiły Rosjan do wycofania lotnictwa strategicznego na odległość ponad 800 km od frontu, a uderzeniowego do baz oddalonych o 300-500 km, co znacznie utrudniło rosyjską logistykę i zmusiło lotnictwo do marnowania paliwa i wylatywania resursów. Podobny skutek mogą mieć ataki na rosyjskie arsenały.