Stan wyjątkowy w Kraju Krasnodarskim. Ze składu zostały tylko zgliszcza

Pod Tichorieckiem, który znajduje się na południu Rosji, ok. 150 km od Krasnodaru, trafiony miał zostać jeden z trzech największych rosyjskich arsenałów. Według strony ukraińskiej w momencie ataku znajdował się tam skład kolejowy, który przywiózł na miejsce co najmniej dwa tysiące ton amunicji, w tym pochodzącej z Korei Północnej. W wyniku ataku doszło do pożaru, a następnie rozpoczęły się detonacje pocisków. Zaatakowana została także stacja radiolokacyjna.