Pierwsza linia obrony. Oni mają zatrzymać ewentualny atak na przesmyk suwalski

Przesmyk pozostaje niezmiennie kluczowym i strategicznym pomostem między Polską a krajami bałtyckimi. Wiedzą o tym w Moskwie i Mińsku. Co prawda rosyjskie siły w regionie zostały uszczuplone w wyniku wojny w Ukrainie, niemniej w Królewcu ciągle pozostają jednostki, które mogą wiązać siły NATO. Z kolei liczebność armii Łukaszenki szacowana jest na ok. 40 do 50 tys. ludzi. Białorusinom braki sprzętowe doskwierają jednak w jeszcze większym stopniu niż Rosji. Sprzęt prezentujący najwyższą wartość bojową już dawno jest w Ukrainie albo przynajmniej to, co z niego zostało.