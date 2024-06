Kijów zyskuje oddech. Widzą przełom. "Jeden z największych sukcesów"

Również w ocenie analityka OSW ewentualne negocjacje pokojowe są pieśnią dalekiej przyszłości. - Sam szczyt jest dla Ukrainy przygotowaniem się do ewentualnych rokowań pokojowych. Sama ewentualność tych rokowań jest bardzo mało prawdopodobna. Dwie strony konfliktu są zdeterminowane do jego militarnego zakończenia. Trudno mówić o szansach na to, że siądą przy stole do negocjacji pokojowych. Zarówno elity polityczne jak i społeczeństwo wykazuje się determinacją do zakończenia konfliktu na swoich warunkach. Dotyczy to zarówno Ukrainy, jak i Rosji. To przekonuje nas o tym, że ten konflikt będzie długotrwały - zauważa Nieczypor.