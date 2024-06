Szczyt pokojowy bez Rosji. "Przedstawimy im gotowy plan"

Dodał, że cele sprawiedliwego pokoju na Ukrainie - w tym przede wszystkim suwerenność i poszanowanie integralności terytorialnej - to wartości ważne na skalę globalną. Jak mówił, chodzi o to, by każdy kraj mógł tak jak Ukraina, żądać respektowania podstawowych reguł. Dodał, że żadne państwo nie ma prawa np. grozić innym bronią jądrową, używać głodu jako broni, czy próbować bezprawnie zmieniać granice państwowe.