Koniec wojny coraz bliżej? "Rosja może jutro rozpocząć negocjacje". Podał warunek

- Jesteśmy w stanie wojny. Nie mamy czasu na długotrwałą pracę. Dążenie do pokoju oznacza szybkie działanie. Przygotowania do tego dnia zajmą miesiące, a nie lata. A kiedy plan będzie gotowy i każdy krok zostanie opracowany, wówczas otwarta zostanie droga do odbycia drugiego szczytu pokojowego, a tym samym do zakończenia wojny oraz do sprawiedliwego i trwałego pokoju - stwierdził Zełenski.