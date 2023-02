Odrzutowce dla Ukrainy? Szefowa Parlamentu Europejskiego dla WP

1 kwietnia 2022 roku pojechałam się do Kijowa, aby osobiście zwrócić się do Rady Najwyższej i dać narodowi ukraińskiemu nadzieję i dodać trochę otuchy. Usłyszeli, że Ukraina to Europa, a my jesteśmy po jej - ukraińskiej - stronie. Zaledwie kilka dni temu mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Zełenskiego w Parlamencie Europejskim, aby wysłuchać jego przesłania i jeszcze raz wyrazić nasze pełne poparcie.