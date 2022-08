Kary za marnowanie energii? Kraje UE szykują się na najgorsze. Polskę też to czeka

Jeśli ludzie masowo sięgną po farelki, to wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, tymczasem w Polsce mamy elektrowni "na styk". To znaczy, że grozi nam luka wytwórcza; za mało mamy elektrowni w stosunku do zapotrzebowania na energię. Z tego względu ten system naczyń połączonych może spowodować, że niedobory w jednym miejscu przełożą się na niedobory w innym. Z tego względu należy ograniczyć zużycie energii, gazu i innych paliw, a także dostaw ciepła – na wszelki wypadek. Kreml nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, a i zdarzenia losowe mogą być różne. Nie mamy bowiem wpływu na to, co dzieje się za granicą. A kryzys jest wszędzie. Musimy zatem dmuchać na zimne.