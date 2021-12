Senator apeluje ws. alertu RCB. "Ponad rok bez ostrzeżeń epidemicznych"

Od ponad roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie korzysta z SMS-owych alertów, by informować Polaków o epidemii. Na sprawę zwrócił uwagę senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, który zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o kontrolę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Jak wskazuje polityk KO, ostatni alert RCB dotyczący pandemii trafił do Polaków w 26 października 2020r.