Płot na granicy zbuduje firma, którą kieruje działacz PiS. Opozycja zaczyna śledztwo

Prezesem firmy Mostostal Siedlce, która weźmie udział w budowie granicznego płotu, jest Tomasz Hapunowicz. To były wójt Zbuczyna i obecny przewodniczący lokalnych struktur PiS. Senator Krzysztof Brejza (PO) podejmie interwencję, by wyjaśnić tryb, w jakim wybrano dostawców materiałów do budowy muru. Sama firma uważa tymczasem, że łączenie uzyskania przez nią zlecenia od rządu z przynależnością prezesa Mostostalu do partii rządzącej "godzi w dobre imię" przedsiębiorstwa.