Granica polsko-niemiecka nieszczelna? Berlin chce wzmocnić patrole

Horst Seehofer zwrócił uwagę na to, że w tym roku z Białorusi przez Polskę przedostało się do Niemiec 6162 nielegalnych migrantów. Tylko w październiku Policja Federalna odnotowała ponad 3 750 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wielu nielegalnych migrantów przybywających z terenu Białorusi to, jak informują niemieckie władze, osoby pochodzące z Afganistanu, Syrii, Iranu i Pakistanu.