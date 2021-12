Polski (nie)Ład? Wirtualne pieniądze na milionowe inwestycje w samorządach

Promesa? To na razie tylko "papierowa deklaracja"

Przedsiębiorca z Podkarpacia, który zgłosił się do naszej redakcji, zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt. - Takie przetargi będą mogły realizować tylko duże firmy. Inne będą musiały brać kredyty pod realizacje przetargów, bo nie będą w stanie same sfinansować realizacji przetargu trwającego często kilkanaście miesięcy. A co będzie w sytuacji, jeśli samorząd ogłosi przetarg, a później nie dostanie dofinansowania z BGK, bo to tylko promesa? - mówi nam przedsiębiorca z jednej z podkarpackich firm budowlanych.