Od 1 grudnia możliwe nowe obostrzenia. Adam Niedzielski zabrał głos

Do planów rządzących odniósł się w środę Adam Niedzielski. - Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, że przechodzimy z informacji zapisywanej na papierze do rozwiązań cyfrowych. Pod tym względem to rozporządzenie mówi po prostu o tym, że jednym z rekordów medycznych, tak się to nazywa, jest kwestia tego, czy kobieta jest w ciąży. To jest bardzo ważna informacja, chociażby kiedy kobieta w ciąży przychodzi do lekarza - tłumaczył minister na konferencji.