Zastępcy Tuska. Wiemy, kto ma dołączyć do władz Platformy Obywatelskiej

Do Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego oraz Tomasza Siemoniaka - obecnych wiceprzewodniczących PO - mają dołączyć Bartosz Arłukowicz i Cezary Tomczyk. Obaj politycy o wyborze do władz partii zostali zapewnieni przy okazji powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Operacja była możliwa dzięki temu, że Bartosz Arłukowicz i Ewa Kopacz ustąpili z funkcji wiceszefów partii – zwalniając miejsce w zarządzie dla Donalda Tuska i Borysa Budki, któremu to Cezary Tomczyk ustąpił miejsca w fotelu szefa klubu Koalicji Obywatelskiej.