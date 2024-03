Niezależna komisja w Sosnowcu potrzebna od zaraz [OPINIA]

Już ten bardzo pobieżny opis pozwala stwierdzić, że sprawa nie wygląda dobrze, choć oczywiście, uczciwie rzecz ujmując, nie da się wykluczyć, że to przypadek, że młody mężczyzna przyszedł do księdza do spowiedzi, nagle zasłabł i zmarł. Taka opowieść wciąż jest możliwa, choć są doniesienia (choćby niechęć do podania danych), które czynią ją mało wiarygodną. Jeśli jednak nawet przyjąć, że na plebanii nie wydarzyło się nic skandalicznego, to trzeba jasno powiedzieć, że ostatnie kilkanaście lat historii diecezji sosnowieckiej sprawia, że i tak nikt lub niemal nikt w to nie uwierzy.