"Nie mogę oddychać". To był ostatni SMS 18-latki do swoich rodziców

W szpitalu lekarz jednak nie zlecił żadnych badań. "Wie pani, jak każdego 18-latka byśmy przyjmowali do szpitala, to by nie było miejsc" - relacjonuje jego słowa matka dziewczynki w reportażu UWAGA! TVN. Lekarz zalecił jedynie obserwację w domu i powrót do szpitala, jeśli nastolatce by się nie poprawiło.